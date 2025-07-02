В Самарской области планируют обеспечить квартирами 1404 детей-сирот

В текущем году планируется предоставить квартиры 1404 людям из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По словам главы региона, квартиры и социальные выплаты на их приобретение переданы 233 жителям Самарской области. В прошлом году жилье получили более 900 человек из указанной категории.

«Усилить работу в этом направлении поручил в прошлом году, и задача выполняется в полном объеме. Средства в бюджет региона на данные цели заложены серьезные», — отмечает Вячеслав Федорищев.

Руфия Кутляева