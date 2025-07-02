В 2025 году в Татарстане оформили 461 тыс. полисов е-ОСАГО

С января по июнь 2025 года в Татарстане было оформлено 461 тыс. полисов электронного ОСАГО. Об этом рассказал президент РСА Евгений Уфимцев.

Республика Татарстан заняла 6 место в рейтинге регионов по продажам полисов е-ОСАГО. Больше всего таких полисов было оформлено в Москве, а именно 1,8 млн полисов. На втором месте расположилась Московская область с 1,1 млн полисов е-ОСАГО, на третьем — Краснодарский край с 750 тыс. электронных полисов.

Всего за полгода в России было продано 16,4 млн полисов электронного ОСАГО.

Диана Соловьёва