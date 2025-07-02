Более 4 млрд руб. выплатили жителям Белгородской области за утраченное имущество

С начала боевых действий на Украине жители Белгородской области получили выплаты на общую сумму более 4 млрд руб. за частично или полностью утраченное имущество, сообщили в пресс-службе правительства региона. Компенсации получили 66 тыс. жителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Возмещение ущерба жителям региона реализуется с 2022 года за счет областного бюджета. Размер компенсаций изначально составлял 50 тыс. за частичную утрату имущества и 100 тыс. за полную. В августе 2024 года правительство РФ повысило выплаты до 75 тыс. и 150 тыс. руб. соответственно. Сейчас компенсации выплачиваются из федерального бюджета.

В июне губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что областное правительство с 2022 года выплатило семьям погибших при обстрелах жителей около 700 млн руб. Кроме того, 1042 человека, раненных при атаках на регион, получили компенсации на общую сумму 512 млн руб.

Полина Мотызлевская