Более 4 млрд руб. выплатили жителям Белгородской области за утраченное имущество
С начала боевых действий на Украине жители Белгородской области получили выплаты на общую сумму более 4 млрд руб. за частично или полностью утраченное имущество, сообщили в пресс-службе правительства региона. Компенсации получили 66 тыс. жителей.
Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Возмещение ущерба жителям региона реализуется с 2022 года за счет областного бюджета. Размер компенсаций изначально составлял 50 тыс. за частичную утрату имущества и 100 тыс. за полную. В августе 2024 года правительство РФ повысило выплаты до 75 тыс. и 150 тыс. руб. соответственно. Сейчас компенсации выплачиваются из федерального бюджета.
В июне губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что областное правительство с 2022 года выплатило семьям погибших при обстрелах жителей около 700 млн руб. Кроме того, 1042 человека, раненных при атаках на регион, получили компенсации на общую сумму 512 млн руб.