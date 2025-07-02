В ТРЦ «Планета» заработал картинг-центр

В торгово-развлекательном центре «Планета» открылся картинг-центр Crazy Cart. На площадке можно принять участие в гонках на дрифт-картах, которые могут двигаться вперед, назад, боком, а также вращаться на месте. Об этом сообщает пресс-служба ТРЦ.

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Аттракцион рассчитан на детей от трех лет и взрослых весом до 80 кг. Помимо картинга в зоне развлечений работает тир с игрушками, где каждый участник гарантированно получает приз.

Общая площадь комплекса составляет 251 кв.м.