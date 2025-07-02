За первое полугодие 2025 года грузооборот на ВСЖД вырос на 2,6%

По итогам января-июня этого года грузооборот на Восточно-Сибирской железной дороге (ВСЖД) увеличился на 2,6% в сравнении с аналогичным периодом 2024-го. За полгода показатель достиг 2,6 млн тонно-километров в сутки, сообщает пресс-служба РЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По данным компании, на рост грузооборота повлияло увеличение количества поездов, пропущенных в режиме виртуальной сцепки, — до 43,3 тыс. (+20,6%), тяжеловесных — до 18,6 тыс. (+15,2%) и соединенных поездов — до 5 тыс. (+27,9%).

На ВСЖД выросли перевозки угля (+2,3%) и неугольных грузов (+3,5%). В частности, прирост отмечается на перевозках удобрений (+75,3%), черных металлов (+1,2%), железной руды (+14,3%). При этом общая отгрузка на сети РЖД за первое полугодие 2025 года снизилась на 7,6% год к году, до 554,5 млн т.

«Значительные потери в объемах связаны с непредъявлением грузов по уже согласованным заявкам на перевозку»,— говорится в сообщении. В связи с этим на 0,82 млн тонн недовыполнены параметры соглашения по вывозу угля из Кузбасса на Восток.

Александра Стрелкова