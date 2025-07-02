Заболеваемость коронавирусом в Татарстане снизилась на 80% в годовом выражении

С начала 2025 года в Татарстане выявлено 2,2 тыс. случаев COVID-19, что на 80% меньше по сравнению с 11,1 тыс. случаев за аналогичный период прошлого года. Об этом на пресс-конференции, посвященной текущей санитарно-эпидемиологической ситуации, сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.

Всего с 23 по 29 июня зарегистрировано 47 новых случаев COVID-19, что соответствует уровню предыдущей недели. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года заболеваемость снизилась на 57%. За тот же период зафиксировано более 5,1 тыс. случаев ОРВИ и только пять случаев гриппа, что указывает на завершение сезона этих инфекций.

Любовь Авдонина также отметила стабильную ситуацию с заболеваемостью корью. На сегодняшний день в республике зарегистрировано 55 случаев, что в четыре раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Влас Северин