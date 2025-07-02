Корпорация «Перспектива» приобрела административное здание в микрорайоне Данилиха

Инвестиционное подразделение корпорации «Перспектива» - ООО «Перспектива-Инвест» - стало владельцем административного здания на ул. Крылова, 36, в Дзержинском районе. Об этом рассказал председатель совета директоров корпорации Владимир Онянов сегодня на пресс-конференции. «Мы купили новое здание на ул. Крылова, 36. В этой локации строится ключевая транспортная развязка — ул. Крисанова. Приобретенное здание находится в самом центре микрорайона. Мы посчитали его покупку выгодным вложением»,— заметил господин Онянов. По его словам, объект площадью 4,1 тыс. кв. м подвергнут полной реновации — от замены лифтов до работ по замене фасада. После реновации здание будет функционировать как бизнес-центр под названием «Крылов».

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Эксплуатировать недвижимость и взаимодействовать с арендаторами станет управляющая компания корпорации. Помещения в здании «Перспектива» предлагает к покупке инвесторам как арендный бизнес для получения пассивного дохода от сдачи помещений в аренду.

Напомним, восьмиэтажное здание на ул. Крылова, 36 (включая подвал и техэтаж) продавалось с 2023 года. Тогда его стоимость составляла 250 млн, а затем 240 млн руб.