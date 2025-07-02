В Тольятти построят первое в России производство ксантановой камеди

В особой экономической зоне «Тольятти» прошло заседание экспертного совета, на котором была утверждена заявка компании «РусКамедь». Это общество станет резидентом ОЭЗ и построит там производство ксантановой камеди, сообщили в правительстве Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Объем инвестиций в проект составит 40 млрд руб. Старт строительства намечен на 2026 год. Производство будет соответствовать экологическим нормам и принципам безопасности для окружающей среды.

Губернатор Вячеслав Федорищев особо отметил, что локализация производства в Тольятти соответствует задачам федеральной политики импортозамещения и способствует созданию новых высокотехнологичных рабочих мест. Их планируется триста.

Ксантановая камедь широко используется в разных отраслях промышленности и, в первую очередь, в производстве продуктов питания. Это безопасная добавка применяется как загуститель и стабилизатор и может быть получена из простых сахаров, благодаря процессу ферментации. Ксантановая камедь также широко используется в нефтегазовой, химической, фармацевтической промышленности и сельском хозяйстве.

«Сегодня 100% ксантановой камеди поставляется из Китая. Предприятие, созданное у нас в Самарской области станет первым и единственным заводом в России. Мощности предприятия позволят выпускать до 25 тыс. тонн продукции ежегодно — это полностью обеспечит потребность страны»,— акцентировал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Алексей Алексеев