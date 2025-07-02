Два человека погибли в ДТП на трассе в Уренском районе Нижегородской области

Авария произошла на 200 км трассы «Нижний Новгород — Шахунья — Киров» в Уренском районе Нижегородской области утром 2 июля. Два человека погибли, еще один пострадал, сообщили в региональной ГАИ.

По данным ведомства, авария случилась в 8:50. Водитель грузовика Renault Premium превысил скорость, из-за чего полуприцеп вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с машинами МАЗ и LADA Granta. Погибли 46-летний водитель и 43-летний пассажир отечественного автомобиля.

Другие обстоятельства ДТП выясняются.

Елена Ковалева