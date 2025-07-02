ФТС пресекла попытку ввоза в Россию мармелада с наркотиками

В Шереметьево таможенники изъяли у пассажира из Бангкока мармелад с марихуаной, сообщает ТАСС со ссылкой на ФТС.

В ходе досмотра багажа у 38-летнего россиянина обнаружили 22 гр мармелада в банке с надписью «BUDS», в составе которого выявлен запрещенный на территории РФ тетрагидроканнабинол. Пассажира задержали.

Заведено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств (ст. 229.1 УК РФ), что грозит сроком от 3 до 7 лет и штрафом до 1 млн рублей.