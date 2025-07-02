Житель Краснодара осужден на 13 лет за госизмену

Краснодарский краевой суд признал 51-летнего Сергея Маклакова виновным в совершении государственной измены и назначил подсудимому наказание в виде 13 лет колонии строгого режима. О вынесении приговора сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Судом установлено, что Сергей Маклаков является противником проведения специальной военной операции. Весной 2023 года он связался с представителем Службы безопасности Украины (СБУ) с намерением противодействовать российским вооруженным силам.

В начале 2024 года Сергей Маклаков приехал в Новороссийск, чтобы собрать информацию о расположении подводных лодок в военной гавани морского порта. Полученные сведения злоумышленник передавал своим кураторам из СБУ. Кроме того, Маклаков привез в Новороссийск четыре роутера и восемь сим-карт, которые должны были использовать другие лица, завербованные СБУ.

Анна Перова, Краснодар