ФД «Неометрия» завершил основные монолитные работы в клубном квартале «1799» в Ростове-на-Доне

В клубном квартале «1799», который федеральный девелопер «Неометрия» возводит в историческом центре Ростова-на-Дону, завершены основные монолитные работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФД «Неометрия» Фото: ФД «Неометрия»

В настоящее время полностью выполнено устройство железобетонного каркаса жилой части – это 4 корпуса высотой 10 этажей. Кроме того, более чем на половину выполнена каменная кладка наружных стен и внутренних перегородок. Одновременно ведутся работы по бетонированию плиты подземного паркинга, рассчитанного на 349 машино-мест. Кровля паркинга превратится в благоустроенную территорию с детскими и спортивными площадками, зонами отдыха и амфитеатром.

В проекте бизнес-класса «1799» запроектировано 663 квартиры под любые жизненные сценарии – от компактных студий до просторных трехкомнатных квартир. Среди них есть квартиры, окна которых выходят на две стороны света, лоты с двумя санузлами, а также мастер-спальнями.

Клубный квартал «1799» занимает площадь в 2,5 га и включает в себя не только четыре современных 10-этажных жилых дома, но и коммерческие помещения, в которых разместят востребованные сервисы и объекты инфраструктуры для будущих жителей. В центре жилого комплекса расположен просторный двор-сад площадью в 1 га, что редко можно встретить в центре города. Концепция проекта строится на философии Cittaslow (с итальянского языка — «медленный город»), которая ставит благополучие человека, улучшение качества жизни и сохранение культурного наследия в центр внимания.

Высокий статус проекта подчеркивается неоклассическим архитектурным стилем, который придаст зданиям узнаваемые формы и подчеркнет их инновационность. Архитектурное зонирование и умеренная этажность позволяют сделать визуальное решение легким и органично вписать комплекс в окружающую среду. Одной из важных особенностей является внедрение системы комплексного учета ресурсов, которая позволяет эффективно контролировать и оптимизировать использование электроэнергии и воды.

Застройщик ООО СЗ «Пушкинская дом №1»

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф



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