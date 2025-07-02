Согласованы кандидаты КПРФ на выборы в горcовет Оренбурга

В среду, 2 июля, рабочая группа Избирательной комиссии Оренбургской области одобрила список кандидатов от КПРФ на выборы в городской Совет. В список вошли 39 человек, распределенных по 18 из 20 территориальных групп. Об этом сообщает облизбирком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

На данный момент участие в выборах подтвердили пять партий: «Коммунисты России», КПРФ, «Новые люди», «Единая Россия» и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Кандидаты из уже заверенных списков по одномандатным округам продолжают подавать документы в окружные избирательные комиссии.

Период выдвижения кандидатов завершится через неделю, 9 июля. Голосование намечено на 12, 13 и 14 сентября.

Георгий Портнов