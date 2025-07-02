ИИ позволяет хакерам создавать фишинговые сайты менее чем за минуту

Вчера занимающаяся кибербезопасностью американская компания Okta Threat Intelligence рассказала о растущей популярности у хакеров технологии искусственного интеллекта vO от компании Vercel для создания фишинговых сайтов. Исследователи Okta сообщили, что хакерам нужно меньше минуты, чтобы с помощью генератора контента на основе ИИ создать точные копии страниц авторизации известных компаний. К примеру, создав простой запрос «скопируй сайт login.okta.com». По словам Бретта Винтерфорда, вице-президента отдела по борьбе с угрозами Okta, это является первым случаем, когда преступники используют ИИ не только для составления спам рассылок, но и непосредственно для построения всей инфраструктуры мошеннического ресурса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Специалисты Okta обнаружили аналогичные фишинговые площадки, размещенные на платформе Vercel и ориентированные на пользователей популярных криптовалютных платформ и системы Microsoft 365. Теперь авторы доклада считают, что традиционные методы выявления фальшивых ресурсов больше неэффективны против подобных хакерских атак. Единственным надежным способом становится усовершенствование способов аутентификации и усложнение требований для создания паролей.

Татьяна Герасимова