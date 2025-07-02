МИД Украины вызвал дипломата США из-за приостановки военных поставок

Временный поверенных в делах США в Киеве Джон Хинкель вызван в МИД Украины для обсуждения поставок военной помощи. NBC сообщал, что Пентагон решил приостановить отправку партии ракет и боеприпасов на Украину.

«Ключевой темой разговора стала военная помощь США и оборонное сотрудничество. подчеркнули критическую важность продолжения поставок выделенных ранее пакетов»,— говорится на сайте украинского внешнеполитического ведомства. Стороны обсудили дальнейшие контакты сторон «на всех уровнях» по этому вопросу.

По данным NBC, США отложили поставки десятков зенитных ракет Patriot, тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм, более 100 ракет Hellfire, более 250 высокоточных ракетных систем GMLRS, а также десятков ПЗРК Stinger, ракет класса «воздух-воздух» AIM и гранатометов. Решение принято на фоне обеспокоенности по поводу нехватки запасов вооруженных сил США.

Лусине Баласян