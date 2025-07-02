В Рыбинске будут судить экс-сотрудницу почты за присвоение 0,5 млн

В Рыбинский горсуд направлено уголовное дело в отношении бывшего руководителя отделения почтовой связи, которая обвиняется в присвоении 550 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Следствие считает, что с ноября 2024 года по январь 2025 года сотрудница почты неоднократно брала себе деньги из кассы отделения. Пропажу средств выявили в ходе инвентаризации, после чего обвиняемую уволили. Отмечается, что клиенты не пострадали.

К настоящему моменту прокурор утвердил обвинительное заключение по делу по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере). Оно направлено в суд.

Алла Чижова