Экологи выявили две несанкционированные свалки в Лаишевском районе Татарстана

В Лаишевском районе Татарстана экологи обнаружили две несанкционированные свалки. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии республики.

Первая свалка площадью 470 кв. м находится около деревни Каипы. Эти земли предназначены для сельскохозяйственного использования, поэтому материалы переданы в Россельхознадзор для дальнейших мер.

Вторая свалка площадью 30 кв. м обнаружена рядом с СНТ «Сатурн». Исполкому Лаишевского района направлено предостережение с требованием ликвидировать незаконное захоронение отходов.

Влас Северин