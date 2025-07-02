Начался ремонт участка региональной трассы от Камбарки до границы Пермского края

В Удмуртии на участке региональной трассы Камбарка—граница Пермского края протяженностью 5 км начался дорожный ремонт, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона. На дороге организовано реверсивное движение и работает фреза: идет удаление изношенного дорожного покрытия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Уложим два слоя асфальтобетона. В районе населенного пункта Балаки, возле которого проходит дорога, отремонтируем посадочные площадки на остановках общественного транспорта. Будут выполнены заезды на второстепенные дороги, отсыпаны и укреплены обочины»,— рассказал начальник регионального «Управтодора» Динар Валеев.

Работы выполняются по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Дорога входит в опорную сеть Удмуртии, состоящую из 25 региональных трасс Она связывает между собой Удмуртию и Пермский край, а также выступает транзитом для транспорта по направлению Пермский край—Башкирия.

В этом дорожном сезоне в регионе по нацпроекту запланирован ремонт 12 региональных трасс, пять из которых входят в опорную сеть республики. Это дороги Игра—Глазов, Сарапул—Воткинск, Окружная Ижевска, а также дороги Камбарка—граница Пермского края и Воткинск—Кельчино—граница Пермского края. Общая протяженность ремонта участков опорной сети составит 29,8 км.