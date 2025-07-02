ГК «Садовое кольцо» выводит в продажу 6 корпус ЖК Urman City: квартиры от 4,9 млн руб.

Продажи стартуют в корпусе номер 6 одного из самых экологичных жилых комплексов столицы Башкортостана. Из его окон открываются красивые виды прямо на лесной массив и реку Уфу.

Фото: ООО «Пронто»

У клиентов большой выбор — здесь есть как студии площадью 31,7 кв. м, так и просторные квартиры «4-евро» площадью 73,3 кв. м. Все лоты отличаются функциональными и эргономичными планировками с лоджиями, террасами и даже окном в ванной комнате. Также есть угловые квартиры с видом на две стороны. Высота потолков — от 2,95 до 3,4 м. Цены стартуют от 4,9 млн руб. за лот.

Благодаря расположению ЖК Urman City в окружении леса все жители смогут насладиться живописным видом из окна. Внутри жилого комплекса предусмотрено разделение приватной и общей территорий: закрытый благоустроенный трехуровневый двор не пересекается с общественными пространствами и торговой зоной, расположенными по периметру комплекса. Также здесь есть подземный паркинг, оборудованные детские и спортивные площадки, зоны отдыха.

Не упустите шанс стать обладателем квартиры своей мечты по особенно выгодной цене.

Срок сдачи домов I квартал 2028 года.

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