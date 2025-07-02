Мошенники от лица военкоматов начали выманивать коды «Госуслуг»

Управление «К» МВД России раскрыло мошенническую схему, когда злоумышленники звонят гражданам, представляются сотрудниками военкоматов и выманивают коды авторизации от «Госуслуг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Под предлогом оформления приписного свидетельства или уточнения данных злоумышленники вступают в диалог, а затем требуют сообщить им код электронной очереди»,— говорится в Telegram-канале управления.

Управление «К» борется с преступлениями в области информационных технологий.

В сообщении рассказывается о двух случаях, когда мошенники пытались применить такую схему через WhatsApp. Десятикласснику из Нижегородской области позвонили от имени Роскомнадзора, но он обратился к родителям, и злоумышленникам не удалось реализовать схему до конца. Студент из Волгограда сразу заблокировал аккаунт и обратился в полицию.