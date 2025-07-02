Студенты оспорили отчисление из колледжа после поездки на военные сборы

Ленинский районный суд удовлетворил исковые требования прокуратуры, оспаривавшей отчисление студентов АНПОО «Экономический колледж при ПГУ». Как сообщает пресс-служба суда, в январе текущего года образовательная организация организовала пятидневный сбор для обучения учащихся допризывного возраста начальным знаниям в области обороны и основам военной службы. Колледж организовал доставку студентов к месту сбора на такси. Несколько учащихся добрались туда на личном автомобиле одного из студентов. Эти действия администрация учебного заведения приравняла к нарушению порядка организации мероприятия. «В отношении четырех “оступившихся”, по мнению директора колледжа, студентов провели дисциплинарные слушания, по результатам которых, в связи с выявленными нарушениями правил внутреннего распорядка образовательного учреждения, двоим из обучающихся назначили дисциплинарное взыскание в виде отчисления, другим — в виде выговора»,— говорится в релизе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Отчисленные студенты с таким решением не согласились и обратились в прокуратуру Ленинского района. Надзорный орган внес представление на имя директора, потребовав незамедлительно восстановить их в учебном заведении. Прокуратура указала, что взыскание в виде отчисления было применено без учета тяжести проступка и с нарушением порядка. Колледж безуспешно пытался оспорить акт прокурорского реагирования. Помимо удовлетворения иска прокурора, суд наказал учебную организацию штрафом 5 тыс. руб. за нарушение права на образование.

АНПОО «Экономический колледж при ПГУ» была основана в 2004 году. Организация предоставляет услуги по специальностям «Юриспруденция», «Операционная деятельность в логистике», «Финансы», «Торговое дело» по программам среднего профессионального образования. Директором колледжа, по данным «СПАРК-Интерфакс», является Игорь Филиппов, выручка организации от продажи в прошлом году составила 32 млн руб., чистая прибыль — 2,114 млн руб. Стоит отметить, что юридически прямого отношения к Пермскому университету организация не имеет. Ее учредителями являются Игорь Филиппов, Денис Филиппов и Ольга Филиппова.