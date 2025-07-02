В суд направили дело мошенников, «помогавших» с увольнением бойцов ВС РФ

Талдомская городская прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу против двух мужчины и женщины, живущих в Ленинградской области. Их обвиняют в мошенничестве. Дело передали для рассмотрения в Талдомский районный суд, сообщила пресс-служба подмосковного управления ведомства.

Обвиняемые предлагали помощь с увольнением из ВС РФ и предоставлением отпусков. Для этого мужчина создал канал в мессенджере, где рекламировал свои услуги. Затем сообщница переводила жертв к другим соучастникам, которые обещали собрать и оформить все необходимые документы.

После этого обманутым гражданам высылали реквизиты для перевода денег. В августе 2024 года участник Спецоперации попросил жену перевести на счет мошенников 150 тыс. руб. А в январе 2025 года супруга другого бойца ВС РФ перевела более 512 тыс. руб. Все деньги злоумышленники оставили себе.

Суд наложил арест на счета обвиняемых. Потерпевшие заявили гражданские иски о компенсации ущерба.

Никита Черненко