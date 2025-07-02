Варгашинское ДРСП покупает технику на 91 млн рублей в льготный лизинг

АО «Варгашинское ДРСП» первым в России заключило лизинговую сделку в рамках льготного фондирования ДОМ.РФ. Компания закупит 14 единиц дорожной техники на 91 млн руб., сообщает пресс-служба правительства Курганской области.

Предприятие собирается приобрести четыре автогрейдера для строительства и ремонта трасс, профилирования грунтовых и щебеночных дорог и обочин, расчистки их от снега и удаления наката. Кроме того, закупают 10 многофункциональных тракторов для подметания и обслуживания улично-дорожной и тротуарной сети, окоса сухой растительности и обновления минерализованных полос, а также обеспечения своевременной уборки гололеда. По договору льготного лизинга компания переплатит только 10% от общей стоимости техники.

АО «Варгашинское ДРСП» отвечает за уборку региональных, муниципальных и межмуниципальных дорог в различных населенных пунктах. В начале года по поручению губернатора Вадима Шумкова для предприятия закупили 10 комбинированных дорожных машин производства местного завода «Регион45» за 122 млн руб.

Виталина Ярховска