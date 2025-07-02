800 водителей получат штрафы за неуплату парковки в центре Уфы

Около 800 водителей получат по 1,5 тыс. руб. штрафа за неуплату парковки в центре Уфы, сообщили в пресс-службе мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Платные парковки в центре Уфы заработали 27 июня и включают в себя около 1,8 тыс. парковочных мест на улицах Карла Маркса, Пушкина, Чернышевского, Мустая Карима, Ленина, Кирова, Достоевского, Октябрьской революции и Коммунистической.

По данным городской администрации, с момента открытия платных парковок, на штрафстоянку с них эвакуировано 134 автомобиля. Число транзакций по оплате парковочных мест составило 12,7 тыс. Наиболее популярное время пользования — один-два часа.

«Контроль за своевременной оплатой установленной стоимости обеспечивается с помощью мобильных и стационарных комплексов фото- и видеофиксации»,— уточнили в пресс-службе.

Венера Хисамова