Сенат прогнулся под «прекрасный билль»

Сенат США после долгих споров принял The Big Beautiful Bill — законопроект Дональда Трампа на сумму более $3 трлн. Документ уже вернулся в Палату представителей для повторного голосования, уточнил телеканал CNN. Решающий голос был внесен вице-президентом Джей Ди Вэнсом, который по американской конституции имеет право голоса в таких случаях. Обсуждения документа сопровождалось ожесточенными спорами. Именно он стал главной причиной публичной ссоры между Дональдом Трампом и Илоном Маском. Предприниматель называл законопроект «отвратительной мерзостью». Тему продолжит Леонид Пастернак.

Перед многочасовым голосованием в Сенате Дональд Трамп грозился повысить налоги до 68%, если его инициативу по сокращению расходов не поддержат. В итоге «Большой и прекрасный билль» утвердили вместе со всеми финансовыми послаблениями. Сенаторы послушно согласились и с увеличением потолка госдолга до $5 трлн. Демократы критиковали законопроект за его лояльность к богачам.

Но теперь у государства будет больше денег для финансирования программ первостепенной потребности, считает американский политолог Георгий Бардмессер: «В законопроекте есть много хорошего. Во-первых, урезание налогов, более низкие ставки, они вводятся перманентно. Деньги идут на границу, оборону плюс кое-какие нюансы, связанные с жульничеством и воровством бюджета. Если бы у республиканцев было, скажем, 65 голосов в Сенате и большинство — 30 голосов — в Палате представителей, тогда можно было бы очень много чего сделать. Но этого нет. Общая политика рассчитана, конечно, не на сейчас, а на срок до 10 лет».

Республиканцы предлагают выделять деньги на новые социальные выплаты и налоговые льготы за счет сокращения бюджетных расходов. Однако распределение государственных средств не самый сильный навык Трампа, подчеркивает управляющий директор программы Центра налоговой и инвестиционной политики в Вашингтоне Ариэль Коэн:

«У Трампа остался один срок. Что будет после него, мне кажется, его не так уж интересует. Он просто не из того идеологического течения, для которого борьба с дефицитом бюджета и национальным долгом является ключевым моментом американской политики».

Помимо прочего, билль ужесточает условия для получения льготных страховок по программе Medicaid для трудоспособных граждан США моложе 65 лет. При этом воспользоваться помощью можно только при наличии официальной работы. Глава Белого дома преследует собственные интересы, когда продвигает налоговый законопроект. Никаких преимуществ американцам билль не даст, считает член Демократической партии США Алексей Байер: «Трампу это в первую очередь нужно, чтобы держать своих богатых спонсоров. Там же речь идет о довольно крупных налоговых льготах. Это снова приведет к большому росту дефицита бюджета, государственного долга и так далее. Тут главная "фишка" — именно налоговые льготы. Изначально Трамп заявлял, что собирается искать дополнительное финансирование для бюджета, но сейчас все складывается наоборот. Бизнесу-то, само собой, станет легче, но это никоим образом не заставить их тратить больше денег на какие-то социальные цели, в том числе для сотрудников. Это, в конце концов, Америка, тут не принято так делать».

Законопроект о налогах активно критикует Илон Маск. Он предъявил Трампу ультиматум: либо президент отзывает закон, либо в США появится новая оппозиционная партия. Глава Белого дома в ответ заявил, что подумает над депортацией Маска в ЮАР. Источники издания Axios утверждают, что критика бизнесмена связана с тем, что от инициативы Трампа пострадает Tesla. Впрочем, вряд ли билль окажет негативное влияние на крупные корпорации, полагает бизнесмен и член Республиканской партии Гарри Соловей: «Законопроект продвигается, Трамп его пробьет. Я не думаю, что этот бюджет будет для кого-то ударом, так как там, например, выделены большие деньги на оборону.

Соответственно, будет создано дополнительное количество рабочих мест не только в военной промышленности, но и в отраслях, которые связаны с военными. Это даст людям больше работы, определенный рост экономики и дополнительный стимул для развития новых технологий».



Согласно подсчетам управления Конгресса США по бюджету, налоговые послабления из билля увеличат дефицит бюджета почти на $4 трлн к 2034 году. Но в Белом доме называли совсем другие цифры: по их расчетам дефицит наоборот сократится на $8 трлн.

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Леонид Пастернак