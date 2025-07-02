Перед уфимским Дворцом спорта установят новогоднюю елку за 2 млн рублей

Администрация Октябрьского района Уфы и ООО «ТПК "Русская елка"» вчера заключили контракт на поставку и оформление новогодней ели, которую нужно будет поставить на площади перед Дворцом Спорта. По данным сайта госзакупок, компания предложила оказать услуги за 2 млн руб. (начальная цена контракта — 2,8 млн руб.). Поставку оплатит городской бюджет.

Новогоднюю елку нужно привезти и установить до 25 ноября. Также в обязанностях подрядчика — поставить ограждение, оформить его баннером с новогодней тематикой. Елка будет декорирована металлическими полуарками с подсветкой и плоскими снежинками, шарами, светодиодными гирляндами и звездой на макушке.

После демонтажа новогодняя ель со всеми украшениями и материалами останется у заказчика.

ООО «ТПК "Русская елка"», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в апреле 2006 года в подмосковной Коломне. Владельцем компании является Сергей Семенов. Кроме контракта с администрацией Октябрьского района, в этом году организация заключила контракт на поставку новогодней елки и игрушек с администрацией Заларинского муниципального образования Иркутской области (на 400 тыс. руб.).

Майя Иванова