Самарских приставов оправдали по делу о превышении полномочий

Самарский областной суд оставил в силе оправдательный приговор старшему судебному приставу Елене Винокурской и ее заместителю Александру Сидорову, отклонив апелляцию гособвинителя. Об этом сообщила пресс-служба учреждения 2 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

21 марта 2025 года Промышленный районный суд Самары признал Елену Винокурскую и Александра Сидорова невиновными. Инстанция решила, что представленные доказательства не подтверждают вину подсудимых, и их совокупность не позволяет однозначно признать их виновными.

Елена Винокурская и Александр Сидоров обвинялись в превышении должностных полномочий. Следствие утверждало, что с марта 2019 года по май 2020 года они давали подчиненным незаконные указания по регистрации судебных приказов. По версии следствия, более 4 тыс. исполнительных документов, поступивших из налоговых органов и судов Самары, не были вовремя зарегистрированы, что нанесло ущерб на 11 млн руб.

Георгий Портнов