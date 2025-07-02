Ижевчане назвали желаемый уровень МРОТ в столице Удмуртии

Желаемый уровень минимального размера оплаты труда (МРОТ) в столице Удмуртии, по мнению ижевчан, должен составлять 49,3 тыс. руб, следует из опроса от сервиса SuperJob. В опросе участвовало 500 горожан. Он проводился 12 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Среди городов-полумиллионников в Ижевске самый заметный рост ожиданий МРОТ — плюс 3% за последние полгода. Шесть месяцев назад эта сумма была равна 48 тыс. руб. В январе 2022-го — 31,6 тыс. руб.

На 1-м месте по ожиданиям МРОТ находится Москва, жители которой ожидают уровень в 62,9 тыс. руб. Его фактический размер в столице составляет 32,9 тыс. руб.