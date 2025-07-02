В Башкирии рассмотрят дело о наезде грузовика на пенсионера

Прокуратура Башкирии добилась возобновления уголовного дела в отношении водителя грузовика, по чьей вине в апреле 2024 года погиб 79-летний пенсионер, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Как установлено Верховным судом Башкирии, куда обратилась с представлением прокуратура, ДТП произошло в апреле 2024 года. КамАЗ, за рулем которого находился подсудимый, наехал на пенсионера, переходившего дорогу на зеленый сигнал светофора. От полученных травм пешеход скончался в больнице через два месяца. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Однако по ходатайству супруги погибшего оно было прекращено.

По требованию прокуратуры Верховный суд Башкирии отменил решение о прекращении дела и направил его на новое рассмотрение в Чишминский райсуд.

Венера Хисамова