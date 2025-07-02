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Назначен руководитель контрольного департамента мэрии Перми

Начальником контрольного департамента администрации Перми назначен Дмитрий Федулов. Распоряжение об этом подписал глава города Эдуард Соснин.

Как сообщает пресс-служба мэрии, основными задачами нового руководителя станут организация и обеспечение взаимодействия администрации Перми с внешними надзорными и контрольными органами, а также обеспечение комплекса мероприятий в сфере благоустройства, направленных на повышение уровня содержания территории города.

Дмитрий Федулов окончил Юридический институт МВД России по специальности «Юрист». Более 30 лет служил в органах внутренних дел и в прокуратуре Пермского края.