Назначен руководитель контрольного департамента мэрии Перми

Начальником контрольного департамента администрации Перми назначен Дмитрий Федулов. Распоряжение об этом подписал глава города Эдуард Соснин.

Как сообщает пресс-служба мэрии, основными задачами нового руководителя станут организация и обеспечение взаимодействия администрации Перми с внешними надзорными и контрольными органами, а также обеспечение комплекса мероприятий в сфере благоустройства, направленных на повышение уровня содержания территории города.

Дмитрий Федулов окончил Юридический институт МВД России по специальности «Юрист». Более 30 лет служил в органах внутренних дел и в прокуратуре Пермского края.