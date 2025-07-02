В Австралии хотят получить от европейцев репарации за геноцид аборигенов

Власти австралийского штата Виктория завершили длившееся четыре года расследование и пришли к выводу, что европейские колонизаторы совершили геноцид в отношении коренных жителей континента, сообщает BBC. Доклад был представлен 1 июля в парламенте Австралии. Теперь власти Виктории требуют, чтобы правительство страны потребовало от европейцев выплаты репараций.

Yoorook Justice Commission была создана специально для расследования действий колонизаторов в отношении коренного населения штата Виктория. «Yoo-rrook» в переводе с языка местных аборигенов означает «правда». Комиссия установила, что за 20 лет после колонизации штата в начале 1830-х годов из-за насилия и болезней численность коренного населения сократилась на три четверти — с 60 до 15 тыс. человек.

В докладе отмечается, что представители коренного населения стали жертвами массовых убийств и изнасилований, их детей забирали из семей, а с культурой аборигенов боролись в целях ассимиляции. При этом трое из пяти членов комиссии «не согласились с ключевыми выводами финальной версии доклада», но подробности не приводятся.

Кирилл Сарханянц