В Оренбуржье выявили признаки мошенничества при благоустройстве городской территории

Прокуратура Медногорска совместно с сотрудниками УФСБ проверили исполнение законодательства о благоустройстве территорий и исполнении контрактных обязательств. Во время проверки были выявлены признаки мошенничества, сообщает прокуратура Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно информации надзорного ведомства, в декабре 2023 года был реализован муниципальный контракт по благоустройству улиц Ленина и Советской в Медногорске. В рамках оценки качества исполнения работ выявлено использование материалов, отличных от технического задания. Таким образом местному бюджету был причинен ущерб на сумму порядка 500 тыс. руб.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Должное лицо местной администрации привлечено к административной ответственности по ч. 10 ст. 7.32 КоАП РФ в связи с приемкой выполненных работ без проверки их качества. В арбитражном суде Оренбуржья на рассмотрении находится иск о взыскании ущерба, причиненного бюджету муниципального образования.

Руфия Кутляева