В Башкирии повысили тарифы на коммунальные услуги

С 1 июля в Башкирии повысились тарифы на коммунальные услуги, сообщили в Центре управления республикой (ЦУР).

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Сильнее всего выросли цены на теплоснабжение (на 16,1%) и водоотведение (на 14,1%). Водоснабжение подорожало на 13,7%, электроэнергия — на 12,6%, вывоз отходов — на 11,8%.

Максимальный рост совокупной платы за весь набор комуслуг составит 16,7%.

В ЦУР повышение тарифов объясняют мерами для устойчивости систем ресурсоснабжения. «Средства направляются на плановый ремонт и замену изношенного оборудования, повышение зарплаты специалистам коммунальной сферы. Дополнительно новые тарифы учитывают реализацию программ, которые направлены на развитие инфраструктуры и внедрение технологий»,— говорится в публикации.

Многодетные семьи, ветераны боевых действий, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, а также получившие вред от радиационных или техногенных катастроф граждане могут оформить компенсацию части расходов на ЖКУ, уточняет ЦУР.

Венера Хисамова