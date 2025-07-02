Госпредприятие продает сарай в центре Нижнего Новгорода за 5 млн рублей

Госпредприятие Нижегородской области «Лидеры спорта» выставило на аукцион закрепленное за ним имущество — сарай на улице Рождественской в центре Нижнего Новгорода. Начальная стоимость составляет почти 4,9 млн руб., указано на сайте торгов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из документации аукциона Фото: из документации аукциона

Имущество, находящееся в госсобственности региона, расположено между домами 12 и 14 литера Г1. Лот включает сам сарай площадью 91,8 кв.м. и арочное сооружение, которое находится рядом.

Аукцион назначен на 31 июля 2025 года.

Галина Шамберина