Уфимка не смогла взыскать 885 тысяч рублей за упавшую на автомобиль ветку

Октябрьский райсуд Уфы отказал местной жительнице о взыскании 885 тыс. руб. с городской администрации, управления коммунального хозяйства и благоустройства и МБУ «Комбинат специализированного обслуживания». Решение опубликовано на сайте суда.

Из материалов дела следует, что в августе 2024 года на Лопатинском кладбище на автомобиль Mazda истицы упала ветка. Происшествие, указано в иске, было зафиксировано сотрудниками полиции.

Согласно заключению экспертизы, стоимость восстановительного ремонта машины составила свыше 861 тыс. руб., еще 18 тыс. руб. стоила сама экспертиза. Кроме того, 5 тыс. руб. ушло на разборку и сборку салона.

Возражая против требований местной жительницы, ответчики указывали, что ДТП произошло на закрытом кладбище, ездить по территории которого разрешено, в числе прочих, катафальному транспорту, посетителям-инвалидам и пенсионерам.

Суд согласился с доводами ответчиков, отметив, что дерево росло внутри ограды захоронения.

Венера Хисамова