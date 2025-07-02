В ярославском аэропорту работало кафе с нарушениями

Ярославская транспортная прокуратура выявила нарушения санитарно-эпидемиологических требований в работе точки питания, расположенной в аэропорту. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

«Установлено, что в кафе АО "Санаторий «Малые соли»" отсутствовали документы на продукты, маркировка на инвентаре и термометры в холодильном оборудовании. Правила хранения продуктов не соблюдались»,— пояснили в прокуратуре.

По данному факту прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого юрлицо оштрафовали на 30 тыс. руб., а виновного сотрудника привлекли к дисциплинарной ответственности.

Алла Чижова