В центре Челябинска из-за «Парада семьи» перекроют дороги и пешеходные переходы

В центре Челябинска 8 июля пройдет «Парад семьи». В связи с этим закроют пешеходные переходы и парковки, а также перекроют дороги, сообщает городская администрация.

Мероприятие будет проходить с 18:00 до 19:30. На это время закроют пешеходные переходы от памятника Игорю Курчатову на бульвар вдоль проспекта Ленина, а также перед главным входом в парк имени Юрия Гагарина по улице Коммуны. Кроме того, перекроют парковку возле Южно-Уральского государственного университета.

Из-за парада также закроют движение транспорта на следующих участках: по улице Коммуны (от Энгельса до 2-го Институтского переулка), Энтузиастов (от Коммуны до проспекта Ленина), дублеру проспекта Ленина (от Лесопарковой до Энтузиастов), а также по улице Лесопарковой (от пересечения с проспектом Ленина до входа в парк имени Гагарина).

В этом году «Парад семьи» пройдет в Челябинске в третий раз. Шествие начинается от памятника Игорю Курчатову и следует по пешеходной части проспекта Ленина до улицы Энтузиастов. После этого участники парада направляются в парк культуры и отдыха имени Юрия Гагарина. Там мероприятие завершается праздничным концертом, а также награждением многодетных семей и пар, проживших в браке 50 и более лет.

Ольга Воробьева