В Башкирии в отношении матери возбудили дело из-за аморального образа жизни

В Калтасинском районе возбуждено уголовное дело о неисполнении родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетней (ст. 156 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Проверка надзорного ведомства установила, что с октября 2024 года мать 16-летней школьницы не заботилась о ней должным образом, вела аморальный образ жизни, употребляла алкоголь в присутствии подростка.

Кроме того, мать надолго уехала в другой город, оставив дочь без присмотра, говорится в пресс-релизе.

Сейчас девочка находится у родственницы.

Майя Иванова