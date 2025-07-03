Пермский алкозавод планирует первый розлив соджу в июле

АО «Пермалко» запланировало первый розлив соджу на 10 июля. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщила директор по корпоративным коммуникациям управляющей компании «Алковорлд» (управляет АО «Пермалко») Инна Ильина. В марте стало известно, что «Пермалко» планирует запуск алкогольных напитков под новыми брендами, включая соджу, настойку и водку. Тогда в компании пояснили, что решение о создании новых марок является частью новой долгосрочной стратегии развития предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов Фото: Дмитрий Астахов

Отметим, 4 июня АО «Пермалко» подало заявку на регистрацию бренда Pum Purum. Согласно сайту znakoved.ru, под маркой будет выпускаться соджу со вкусом манго. Ранее предприятие подало сразу три заявки на регистрацию аналогичного наименования для напитков со вкусом персика, земляники и грейпфрута.

«Пермалко» — один из старейших изготовителей алкоголя на Урале. Весной 2023 года латвийский холдинг «Амбер» продал 92,6% акций пермского завода «Амбер Пермалко» ООО «АлкоВорлд» из Петрозаводска. Пермской организации присвоили прежнее название — АО «Пермалко». Выручка компании в 2024 году с НДС и акцизами составила 5,9 млрд руб. Чистая прибыль уменьшилась на 34,6% — до 52,9 млн руб. Финансовые результаты в компании объяснили «плановым этапом стратегического курса, направленного на развитие и укрепление собственного товарного портфеля».