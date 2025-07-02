На сайте УФСИН по Самарской области появился рецепт кулеша с тушенкой

На официальном сайте УФСИН по Самарской области 1 июля опубликовали «проверенный» рецепт кулеша с тушенкой. Им поделился отдел специального назначения «Мангуст», занимающийся обеспечением безопасности деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как говорится в аннотации к рецепту, «это густое, питательное блюдо, сочетающее черты супа и второго. Готовится быстро, из простых продуктов, а получается наваристо и ароматно — как раз для тех, кто ценит сытную еду без лишней суеты».

«Кулеш давно стал классикой не только в быту, но и на природе. Его можно сварить дома, на даче или даже в полевых условиях — идеальный вариант для бойцов, которые знают толк в практичности и вкусе»,— заявили в «Мангусте».

Далее приводится список ингредиентов на две порции, в который входят свиная тушенка, пшено, картофель, лук, морковь, помидор, чеснок, петрушка, масло и приправы. Подавать кулеш рекомендуют со сметаной и ржаным хлебом.

Спецназ также делится секретом — для более насыщенного вкуса перед добавлением воды надо слегка обжарить пшено на сухой сковороде до легкого аромата, это придаст кулешу «особую глубину вкуса».

Ранее кулинарные рецепты на сайте регионального УФСИН не публиковались.

Алексей Алексеев