Мегафон запустил 4G-интернет на курорте «Губаха»

«Мегафон» обеспечил стабильную связь и мобильный интернет на скорости до 100 Мбит/с в районе всесезонного курорта «Губаха», сообщает пресс-служба оператора.

Территория покрытия сети охватывает весь курорт, включая смотровую площадку, горнолыжные трассы, парковки, кафе, коттеджи и зоны отдыха. Телеком-оборудование оператора работает в нескольких частотных диапазонах. «Сейчас на склонах и у подъемников уверенно ловит сигнал связи одного из крупнейших операторов»,— отметил директор ООО «Всесезонный курорт "Губаха"» Денис Попов.

ООО «Всесезонный курорт "Губаха"» — один из самых крупных курортов Приволжского федерального округа и Урала. В зимнее время на объекте доступны горнолыжные трассы протяженностью 18 км, сноупарк и зоны фрирайда, летом — трассы для даунхилла, кемпинг-зона, места для катания на квадроциклах и трайках.