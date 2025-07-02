Бастрыкин ждет доклад по делу о нарушении прав семей-льготников в Башкирии

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя управления по Башкирии Владимира Архангельского доклад по уголовному делу о нарушении прав семей-льготников в Туймазинском районе, сообщает информационный центр СКР.

Поводом для внимания главы ведомства стала публикация в соцсети. В ней говорится, что в 2013 году многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами предоставили неблагоустроенные земельные участки в деревне Исмаилово. Отмечается непригодное состояние подъездных дорог, которые размывает во время дождей и снега, что препятствует проезду автомобилей (в том числе, экстренных служб).

Также, говорится в пресс-релизе, в деревне нет централизованного водоснабжения и объектов социальной инфраструктуры — таких как школы и поликлиники.

Многочисленные обращения жителей остались без ответа.

Ранее региональное следственное управление дважды возбуждало по этому факту уголовные дела, в том числе по поручению главы СКР, однако решением заместитель Туймазинского межрайонного прокура Искандара Сахибгареева постановления об уголовном деле отменялись. В информцентре СКР заверяют, что попытки обжаловать решения результатов не принесли.

По требованию Александра Бастрыкина, для защиты прав семей-льготников в региональном следственном управлении вновь возбуждено уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ).

Майя Иванова