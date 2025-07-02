Суд обязал «Волгосити Хоум» возместить вред почвам в Волгограде на 1 млн рублей

Нижне-Волжское управление Росприроднадзора в ходе проверки по обращению местных жителей выявило затопление канализационными сточными водами земельного участка на территории Центрального района Волгограда. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе выездного обследования с привлечением специалистов регионального Центра лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ) выяснилось, что площадь загрязненной территории близ ул. Ханпаши Нурадилова составляет 207 кв. м. Управление установило, что сети водоотведения эксплуатирует ООО «УК "Волгосити Хоум"». Размер вреда — свыше 1 млн руб.

Росприроднадзор потребовал от организации добровольной оплаты вреда почвам, но там это требование проигнорировали. В связи с этим надзорное ведомство обратилось с иском в Арбитражный суд Волгоградской области. Суд в полном объеме удовлетворил требование, его решение не вступило в законную силу. Управление проконтролирует возмещение ущерба.

Павел Фролов