Защищавшая сына от силовиков жительница Вознесенского получила условный срок

Жительницу рабочего поселка Вознесенское Нижегородской области приговорили к двум годам лишения свободы условно за нападение на следователя. Ее признали виновной по ч. 3 ст. 296 УК РФ (угроза причинением вреда здоровью следователю, совершенная с применением насилия), сообщили в Дивеевском межрайонном суде 2 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По фабуле дела, в конце августа 2024 года был задержан сын подсудимой, подозреваемый в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Около поселкового отдела полиции, куда доставили ее сына, мать начала кричать, ругаться и нападать на следователя СКР и полицейских. Пытаясь освободить сына, она стала угрожать следователю и дважды его ударила. Сотрудник СК получил ушиб, не причинивший вреда здоровью, а подсудимую задержали полицейские и доставили в отдел.

В судебном заседании гражданка вину признала частично. Она пояснила, что, увидев сына в патрульном автомобиле, потеряла над собой контроль из-за сильных душевных переживаний.

Галина Шамберина