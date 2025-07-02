В Оренбуржье сотрудницу банка обвиняют в хищении у вкладчиков более 5,6 млн рублей

В Центральный районный суд Оренбурга направлено уголовное дело в отношении местной жительницы. Ей инкриминируется совершение преступления по чч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в значительном и особо крупном размерах). Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемая работала старшим менеджером по обслуживанию клиентов в банковской организации. С ноября 2023 года по август 2024 года она сообщила восьмерым пожилым вкладчикам, что в банке есть более выгодные программы.

Обвиняемая предложила пенсионерам закрыть старые счета и открыть новые. Под этим предлогом она «составила расходно-кассовые ордера, предоставила их клиентам для подписания». После чего она похитила из кассы свыше 5,6 млн руб., которые принадлежали потерпевшим.

Прокурор Центрального района также предъявил иск о взыскании с обвиняемой причиненного преступлением материального и морального ущерба в интересах потерпевших.

Руфия Кутляева