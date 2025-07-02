В Татарстане заболеваемость мышиной лихорадки снизилась на 27%

В Татарстане число заболевших геморрагической (мышиной) лихорадкой с почечным синдромом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 27%. Об этом сообщила замруководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина в рамках пресс-конференции.

За полгода в Татарстане было зарегистрировано 94 случая заболевания мышиной лихорадки, а в прошлом году — 130 случаев. Замруководителя Управления сообщила, что ситуация остается стабильной.

Любовь Авдонина отметила, что в Татарстане были завершены весенние обработки территорий против грызунов, они продолжатся осенью.

Диана Соловьёва