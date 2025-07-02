В Ульяновской области «Стройпроминвест» заставили погасить крупную задолженность перед работниками

Прокуратура Цильнинского района провела проверку исполнения трудового законодательства ООО «Стройпроминвест». Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Смертин, Коммерсантъ Фото: Павел Смертин, Коммерсантъ

В ходе проверки выяснилось, что у общества имелась задолженность по заработной плате за май-декабрь 2024 года перед 45 работниками на сумму более 20 млн руб.

Руководителю организации было внесено представление об устранении нарушений закона. Кроме того, возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной иной личной заинтересованности руководителем организации».

После всего этого причитавшиеся работникам деньги были выплачены в полном объеме.

Что касается уголовного дела, оно продолжает расследоваться. Виновному лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Алексей Алексеев