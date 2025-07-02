В Ульяновской области в суд направлено дело об избиении до смерти отца сыном

В направлено уголовное дело в отношении 44-летнего жителя поселка Дружба, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью отцу, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Об этом сообщает СУ СКР по Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно данным расследования, в период с 1 по 4 июня отец, находясь в собственном доме, отказался дать сыну денег на продолжение распития спиртных напитков. После этого обвиняемый нанес потерпевшему многочисленные удары руками по голове и туловищу.

От полученных повреждений пострадавший скончался в медучреждении спустя несколько дней. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Руфия Кутляева