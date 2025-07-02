С липецкого ИП хотят взыскать компенсацию за незаконную продажу зубных щеток

Арбитражный суд Липецкой области принял к производству иск тверского ООО «Завод зубных щеток» к елецкому индивидуальному предпринимателю (ИП). В своем заявлении предприятие требует компенсацию в 100 тыс. руб. за нарушение исключительных прав на промышленный образец «Рукоятка зубной щетки». Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Предварительное заседание запланировано на 1 сентября 2025 года. Согласно картотеке арбитражного суда, ответчиком выступает Дмитрий Кутин.

Согласно иску, тверская компания обнаружила, что липчанин продает зубные щетки через интернет-магазин «Рулэнд». В товаре заявители увидел незаконное использование патента на промышленный образец рукоятки зубной щетки. Его правообладателем является Александр Белов. У него заключено лицензионное соглашение с «Заводом зубных щеток».

Предпринимателю направили досудебную претензию с требованием прекратить нарушение исключительных авторских прав и перечислить компенсацию. Она осталась без ответа, что послужило поводом для обращения в суд.

Согласно картотеке арбитражных дел, господин Белов, зарегистрированный в Москве, но фактически работающий в Тверской области предприниматель, также обратился в арбитражный суд Липецкой области. Он потребовал взыскать с господина Кутина 100 тыс. руб. за нарушение авторских прав на дизайн рукоятки зубной щетки. Иск принят к производству, будет рассмотрен в порядке упрощенного судопроизводства.

По данным Rusprofile, ООО «Завод зубных щеток» было зарегистрировано в тверской Удомле в июне 2018 года. Основной вид деятельности — производство метел и щеток. Уставный капитал — 20 тыс. руб. Компанией в равных долях владеют ее директор Алексей Синица и Лариса Синицкая. 2024 год общество закончило с выручкой в 8,9 млн руб. и чистым убытком в 205 тыс. руб. Дмитрий Кутин был зарегистрирован в качестве ИП в марте 2019 года в Ельце Липецкой области. Основной вид деятельности — розничная торговля в неспециализированных магазинах.

Алина Морозова