В Карталах сотрудников ЧОПа будут судить за кражу вверенного имущества

Полиция Карталинского района завершила расследование уголовного дела о краже, совершенной двумя сотрудниками ЧОПа. Охранники украли комплектующие с фронтальных погрузчиков и сдали их в металлолом, сообщает пресс-служба УМВД России по Челябинской области.

Ущерб составил более 174 тыс. руб. Обвиняемые были задержаны через пять дней после подачи заявления полицию в декабре 2024 года, хотя кража произошла в июле. Похищенное было возвращено владельцу. Дело направлено в Карталинский городской суд с обвинительным заключением.

Дарья Мировщикова